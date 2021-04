John Culshaw ou les grandes années du label Decca

John Culshaw est l'un des grands producteurs de disques du XXème siècle, après Walter Legge auquel nous avons consacré plusieurs émissions. Célèbre pour avoir réalisé la première intégrale du "Ring" de Wagner avec le chef Georg Solti, il a produit pour le label Decca de nombreux disques légendaires.

John Culshaw, génial inconnu

John Culshaw grandit à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Après avoir commencé en tant que commis dans une banque, il s'engage en 1941 dans l'armée de l'air britannique, où il est promu lieutenant. Musicalement autodidacte, il rejoint Decca en novembre 1946, où il rédige d'abord des notes de programmes et des biographies d'artistes, avant de devenir producteur l'année suivante. Jusqu'à son départ en 1967, il produit ainsi de nombreux disques pour le label ; on lui doit notamment la magnifique version de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel enregistrée sous la baguette de Pierre Monteux en 1959.

Parmi les rencontres importantes figure en premier lieu le chef d'orchestre Georg Solti, avec lequel John Culshaw enregistre pour la première fois en 1949 des symphonies de Haydn. Les deux hommes vont se construire ensemble et inventer une nouvelle esthétique caractérisée par un son très riche, un orchestre très rutilant, un hédonisme sonore que l'on retrouve dans leur enregistrement le plus célèbre : le Ring de Richard Wagner, enregistré entre 1958 et 1964 .

