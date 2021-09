Spéciale Wilhelm Furtwängler

Première partie d'émission en présence de Stéphane Topakian pour évoquer le coffret Furtwängler/Warner offrant l’intégrale des enregistrements officiels du légendaire Wilhelm Furtwängler !

Furtwängleren quelques dates :

1906 : devient répétiteur au Théâtre municipal de Zurich, où il dirige aussi des opérettes

1915 : succède à Artur Bodansky comme premier chef d'orchestre à Mannheim. Composition de son Te Deum

1920 : succède à Richard Strauss comme premier chef de l'Opéra de Berlin

1922 : nommé chef à vie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin

1927-29 : directeur de l'Orchestre philharmonique de Vienne

1934 : nommé directeur général de la musique au Staatsoper de Berlin

1945 : exil en suisse, se consacre à la composition

1947 : reprend sa carrière internationale, avec la Philharmonie de Berlin

Stéphane Topakian, vice-Président de la Société Wilhelm Furtwängler, est l'auteur du livret de ce coffret proposé par Warner. La réalisation de ce dernier a nécessité plus d’un an de travail pour arriver à ce magnifique résultat regroupant 55 CD.

"Warner a accepté de mettre en chantier une somme encyclopédique : tous les enregistrements réalisés pour le disque, en studio bien entendu, mais aussi les captations faites en concert en prévision d’une édition phonographique" Stéphane Topakian (furtwangler.fr)

Ce coffret est une publication importante puisqu'il réunit la totalité des enregistrements Furtwängler et que la remastérisation effectuée offre un son d'une très belle qualité.

Au cours de l'émission, Lionel Esparza rendra aussi hommage au claveciniste Jean-Patrice Brosse dont nous venons d'apprendre la disparition.

Disque de légende : Manon de Jules Massenet par Roberto Alagna et Angela Gheorghiu

Programmation musicale de l'émission

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie nº 7 en la majeur op92 : IV. Allegro con brio

Orchestre philharmonique de Vienne

Wilhelm Furtwängler, direction

WOLFANG AMADEUS MOZART

Symphonie nº 40 en sol mineur K550 : I. Molto allegro

Orchestre philharmonique de Vienne,

Wilhelm Furtwängler, direction

ROBERT SCHUMANN

Symphonie n°4 en ré mineur op120 / III. Scherzo. Lebhaft - Etwas Zurückhaltend, IV. Langsam - Lebhaft

Orchestre philharmonique de Vienne

Wilhelm Furtwängler, direction

RICHARD WAGNER

Tristan und Isolde : "O sink hernieder, Nacht der Liebe", "Einsam wachend in der Nacht"

Ludwig Suthaus, ténor (Tristan)

Kirsten Flagstad, soprano (Isolde)

Blanche Thebom, mezzo-soprano (Brangäne)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton (Kurwenal)

Edgar Evans, ténor (Melot)

Chorus of the royal opera, Covent Garden

Douglas Robinson, chef de choeur

Orchestre Philharmonia

Wilhelm Furtwängler, direction

FRANZ SCHUBERT

Rosamunde

Wilmpa Lipp, soprano

Orchestre philharmonique de Vienne

Wilhelm Furtwängler, direction

PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKI

Sérénade pour cordes en ut majeur op48: III. Elegia (Elegy) : Larghetto elegiaco

Orchestre philharmonique de Vienne

Orchestre du Festival de Lucerne

Wilhelm Furtwängler, direction