La Dame Blanche de Boieldieu à Paris, le Grand week-end violoncelle au Théâtre des Champs-Elysées

Aujourd'hui dans Relax, une nouvelle production de la "Dame Blanche" donnée à l’Opéra Comique Paris et le violoncelle dans tous ses états au Théâtre des Champs-Elysées. Notre légende du jour est le premier volume de sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti enregistré par Pierre Hantaï en 2002 !

La Dame blanche | Du 20 Février au 1er Mars 2020 à l'Opéra Comique

Une nouvelle production de La Dame Blanche de François Adrien Boieldieu sera donnée à partir de ce soir et jusqu’au 1er mars prochain à L’Opéra Comique à Paris.Opéra-comique en trois actes de François Adrien Boieldieu, sur un livret d’Eugène Scribe, La Dame Blanche est créée le 10 décembre 1825 à l’Opéra-Comique, qui était alors installé rue Feydeau.

Opéra unique en son genre mêlant le comique et le fantastique La Dame Blanche fût et demeure un des plus grands succès du XIXè siècle, tous genre confondus. La première déchaîna tous les enthousiasmes et plus de cent représentations furent données dans l’année.

Direction musicale Julien Leroy

Mise en scène Pauline Bureau

Avec Philippe Talbot, Elsa Benoit, Sophie Marin-Degor, Jérôme Boutillier, Aude Extrémo, Yann Beuron, Yoann Dubruque

Choeur Les éléments

Orchestre National d’Île-de-France

Plus d'informations sur le site de l'Opéra Comique

Grand Week-end Violoncelle au Theatre Des Champs-Elysées | Du 21 au 23 février

Le Théâtre des Champs-Elysées vous convie à un week-end pour vous immerger dans la sonorité profonde et chaude du violoncelle dans tous ses états, de Bach à la création la plus contemporaine.

Programme

Samedi 22 février à 17h00 - Victor Julien-Laferrière, Justin Taylor & Jonas Vitaud

Samedi 22 février à 20h00 - Alexander Kniazev & Andrei Korobeinikov

Dimanche 23 février à 15h00 - Pablo Ferrandez, Luis Del Valle

Dimanche 23 février à 18h00 - Sheku Kanneh-Mason, Isata Kanneh-Mason

Plus d'informations sur le site du Théâtre des Champs-Elysées

Disque de légende : Le premier volume de sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti enregistré par Pierre Hantaï