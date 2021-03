Disparition de James Levine, grande personnalité du monde musical

Portrait du chef d'orchestre américain James Levine, immense musicien qui a dirigé le MET pendant 40 ans, et dont la fin de carrière a été obscurcie par la maladie, et par des accusations d'abus et de harcèlement sexuels en décembre 2017. A 16h, notre légende du jour est la BO du film "Farinelli".

Le chef d'orchestre américain James Levine en concert au Carnegie Hall de New York en 2013, © Getty / Hiroyuki Ito