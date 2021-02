Portrait du baron Gottfried van Swieten

Gottfried van Swieten est cet illustre inconnu sans lequel Mozart n'aurait sans doute jamais eu connaissance des oeuvres de Bach et de Haendel.

Le baron Gottfried van Swieten, né le 29 octobre 1733 à Leyde et mort le 29 mars 1803 à Vienne, était un aristocrate de la monarchie habsbourgeoise du XVIIIe siècle. Van Swieten était un amateur éclairé de musique, il composa trois opéras et au moins une dizaine de symphonies. Alors qu'à cette époque il n'existait pas de musique de patrimoine (on ne jouait que la musique du présent), c'est lors d'un voyage à Berlin qu'il découvre des partitions JS.Bach, pour lequel sa dévotion sera presque religieuse. Il décide alors de se consacrer à cette musique en fondant une organisation des nobles mélomanes.

Van Swieten familiarisa Mozart avec les œuvres de Bach et de Haendel, partageant (vers 1782-1783) les manuscrits qu'il avait collectés durant son long séjour à Berlin. Mozart écrit ainsi à son père Léopold (10 avril 1782) :

Je vais tous les dimanches à midi chez le Baron van Swieten, où rien d'autre n'est joué que Haendel et Bach. Je suis pour l'instant en train de collectionner les fugues de Bach — pas seulement de Sébastien, mais aussi d'Emmanuel et Friedmann.

Ainsi grâce à la passion de ce mélomane, non seulement les contemporains pourront s'inspirer du passé mais le rapport à la création en sera complètement bouleversé, car à partir de ce moment les compositeurs écriront pour la postérité : une grande oeuvre mais dans la perspective du futur, pour l'éternité.