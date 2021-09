Portrait du Quatuor Alban Berg

Lumière sur le quatuor à cordes viennois Alban Berg, dont le répertoire et la carrière restent encore aujourd'hui tout à fait impressionnants !

Le Quatuor Alban Berg est un quatuor à cordes autrichien de renommée mondiale fondé à Vienne en 1970. À cette époque, les musiciens qui faisaient du quatuor à cordes étaient souvent, au départ, membres des grands orchestres de la ville, et se retrouvaient pour la musique de chambre en marge de leurs activités.

Ce n’est pas le cas pour ce quatuor. Les 4 membres décident de faire une carrière de quartettistes et ce, après avoir vu le Quatuor LaSalle qui s’était produit à Vienne en 1969. Ils vont d’ailleurs faire le voyage des États-Unis pour étudier avec le premier violon du quatuor LaSalle (le célèbre américain Walter Levin) qui va vraiment, comme ils le diront eux-mêmes, forger leur conscience musicale.

Après quelques adaptations dans le personnel du quatuor Alban Berg, à partir de 1981, ce dernier restera stable, et ce pendant 25 ans.

La carrière discographique du quatuor est impressionnante avec des enregistrements à un niveau d’excellence immédiatement perçu par la critique et le public.

Alors qu’ils étaient sous contrat avec Teldec, les musiciens du quatuor arrivent chez EMI en 1978 et ils y resteront durant 25 ans. Ils se séparent en juillet 2008, après une tournée d'adieux.

Programmation musicale de l'émission

JOHANNES BRAHMS

Quatuor a cordes n°1 en ut min op 51 n°1 : Allegretto molto moderato

Quatuor Alban Berg

EMI CLASSICS

JOSEPH HAYDN

Quatuor a cordes en fa op 77 nº2 HOB III : 82 : Finale. Vivace assai

Quatuor Alban Berg

EMI CLASSICS

BELA BARTOK

Quatuor nº5 en Si bémol Maj : V finale (allegro vivace)

Quatuor Alban Berg

EMI

ANTON DVORAK

Quatuor a cordes n°10 en Mi bémol Maj op 51 b 92 : Andante con moto

Quatuor Alban Berg

EMI

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Quatuor à cordes n°9 en Ut Maj op 59 n°3 Rassoumovsky : Introduzione - Allegro vivace

Quatuor Alban Berg

EMI

IGOR STRAVINSKY

3 pièces : Pièce n°3 - pour quatuor à cordes

Quatuor Alban Berg

WARNER CLASSICS

FRANZ SCHUBERT

Quatuor à cordes nº15 en Sol Maj op 161 d 887 : Allegro molto moderato

Quatuor Alban Berg

EMI

FRANZ LEHAR

La veuve joyeuse : Nun lasst uns aber wie daheim / Vilja oh Vilja (Acte II)

Elisabeth Schwarzkopf, soprano (Hanna)

Orchestre Philharmonia

Otto Ackermann, direction

Philharmonia Chorus

EMI

FRANZ LEHAR

La veuve joyeuse : Heia Mädel / Dummer dummer Reitersmann (Acte II)

Elisabeth Schwarzkopf, soprano (Hanna)

Erich Kunz, baryton (Danilo)

Orchestre Philharmonia

Otto Ackermann, direction

Philharmonia Chorus

EMI

FRANZ LEHAR

La veuve joyeuse : Wie eine Rosenknospe / Sieh dort den kleinen Pavillon (Acte II) Emmy Loose, soprano (Valencienne)

Nicolai Gedda, ténor (Camille)

Orchestre Philharmonia

Otto Ackermann, direction

Philharmonia Chorus

EMI

FRANZ LEHAR

La veuve joyeuse : Ja wir sind es die Grisetten (Acte III)

Emmy Loose, soprano (Valencienne)

Orchestre Philharmonia

Otto Ackermann, direction

Philharmonia Chorus

EMI

FRANZ LEHAR

La veuve joyeuse : Dialogue (Acte III)

Orchestre Philharmonia

Otto Ackermann, direction

EMI

FRANZ LEHAR

La veuve joyeuse : Bei jedern Walzerschritt (Acte III)

Elisabeth Schwarzkopf, soprano (Hanna)

Erich Kunz, baryton (Danilo)

Orchestre Philharmonia

Otto Ackermann, direction

Philharmonia Chorus

EMI

FRANZ LEHAR

La veuve joyeuse : Dialogue (Acte III)

Orchestre Philharmonia

Otto Ackermann, direction

FRANZ LEHAR

La veuve joyeuse : Ja das Studium der Weiber ist schwer (Acte III) Elisabeth Schwarzkopf, soprano (Hanna)

Erich Kunz, baryton (Danilo)

Anton Niessner, baryton (Mirko Zeta)

Orchestre Philharmonia

Otto Ackermann, direction

Philharmonia Chorus

EMI

ROBERT SCHUMANN

Trio n°1 en ré min op 63 : Mit Energie und Leidenschaft

Christian Tetzlaff, violon

Tanja Tetzlaff, violoncelle

Leif Ove Andsnes, piano

MORTON GOULD

Spirituals - pour orchestre

Bof du film "L'armée des Ombres"

GEORG FRIEDRICH HAENDEL

Concerto pour orgue en Si bémol Maj op 4 n°2 HWV 290 : 1. A tempo ordinario e staccato

Martin Haselböck, orgue

Jérémy Joseph, clavecin

Académie de Vienne

Martin Haselböck, direction

ALPHA

GEORG FRIEDRICH HAENDEL

Concerto pour orgue en Si bémol Maj op 4 n°2 HWV 290 : 2. Allegro

Martin Haselböck, orgue

Jérémy Joseph, clavecin

Académie de Vienne

Martin Haselböck, direction

ALPHA

GEORG FRIEDRICH HAENDEL

Concerto pour orgue en Si bémol Maj op 4 n°2 HWV 290 : 3. Adagio e staccato Martin Haselböck, orgue

Jérémy Joseph, clavecin

Académie de Vienne

Martin Haselböck, direction

ALPHA

GEORG FRIEDRICH HAENDEL Concerto pour orgue en Si bémol Maj op 4 n°2 HWV 290 : 4. Allegro ma non presto

Martin Haselböck, orgue

Jérémy Joseph, clavecin

Académie de Vienne

Martin Haselböck, direction

ALPHA

FRANCIS POULENC

Les soirées de Nazelles FP 84

Éric Le Sage, piano

RCA