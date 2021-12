Christian Lacroix, metteur en scène à l'Opéra

Christian Lacroix est l'invité de Lionel à partir de 16h pour évoquer, entre autres, son nouveau rôle de metteur en scène pour la production de "La Vie Parisienne" au Théâtre des Champs-Elysées à partir du 21 décembre.

Christian Lacroix

Après des études de lettres et d’histoire de l’art, Christian Lacroix se lance dans la mode en 1978. Il délaisse l'univers de la haute-couture en 2009 mais ne cesse pas son activité pour autant. Depuis plusieurs années, il confectionne les costumes de productions de théâtres, d'opéras et de ballets pour l’Opéra de Paris, la Monnaie de Bruxelles, au Théâtre des Champs-Elysées, au Metropolitan de New York, au Festival d’Aix et plus encore. Il reçoit d'ailleurs le Molière du Meilleur Créateur de costumes en 1996 pour Phèdre et en 2007 pour Cyrano de Bergerac (Comédie- Française). Pour la première fois, il se glisse dans l'habit du metteur en scène pour "La Vie Parisienne" qui se tient du mardi 21 décembre au dimanche 9 janvier 2022.

La Vie Parisienne

" Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit ce succulent et divertissant miroir de la bonne société parisienne. Sur un livret étourdissant du duo Meilhac et Halévy, il compose une réjouissante ode aux plaisirs de la fête de son temps. Le Palazzetto Bru Zane et ses partenaires proposent la découverte de la version originelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée par son auteur en 1866. Récemment mis au jour, le matériel d’orchestre complet de l’orchestre du Palais-Royal contient la musique créée le soir de la première, ainsi que de précieuses indications d’exécution ajoutées alors que le compositeur est à la manœuvre. Deux actes nouveaux font valoir des morceaux totalement inconnus. Le livret d’avant censure et des variantes oubliées offrent quant à eux un autre visage de certains des airs les plus célèbres. Une Vie parisienne inédite, mais qui conserve le charme et la présence des pages qui en ont fait la réputation. Seize représentations et en alternance une fine équipe de chanteurs français devraient enflammer le chef-d’œuvre d’Offenbach ici vivifié par les couleurs et l’élégance de Christian Lacroix. "Théâtre des Champs-Elysées

