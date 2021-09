Portrait du clarinettiste Benny Goodman

Première partie d'émission consacrée au clarinettiste de jazz et de musique classique Benny Goodman, puis seconde partie au sommaire du nouveau numéro d'Opéra Magazine.

Première partie : Portrait de Benny Goodman

Clarinettiste de jazz surnommé le « Roi du Swing », Benny Goodman est aussi devenu l’un des musiciens classiques les plus importants du 20ème siècle, par ses interprétations d’oeuvres incontournables du grand répertoire, mais aussi par son rôle de créateur et de commanditaire de grandes pièces pour son instrument devenues des chefs d’oeuvres.

« THE KING OF SWING »

Né le 30 mai 1909 à Chicago et décédé le 13 juin 1986 à New-York, le « Roi du Swing » était à la fois clarinettiste, compositeur et chef d’orchestre de Big Band jazz américains dont le premier, qu’il créa en 1934, deviendra l’un des orchestres les plus populaires de l’ère du swing. En juillet 1935 naît le « Benny Goodman Trio » avec l'arrivée de Teddy Wilson, qui deviendra le « Benny Goodman Quartet » quand Lionel Hampton l’intègrera à son tour.

En 1938, le clarinettiste participe à un grand concert qui se déroule au Carnegie Hall, salle habituellement consacrée à la musique classique américaine : «The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert». L’événement contribuera à la légitimation du jazz.

MUSIQUE CLASSIQUE

Après ce grand concert de 1938, Benny Goodman, âgé de 20 ans, se tourne vers la musique classique. Il reprend des cours pour améliorer sa technique afin de jouer le Quintette avec clarinette de Mozart, dont il proposera une magnifique version avec le Quatuor de Budapest.

Il a fait des commandes à des compositeurs de renoms tels que Béla Bartók ou Joseph Szigetti et il a suscité, créé ou commandé des oeuvres très importantes, auxquelles il apporta de la notoriété.

Seconde partie : Sommaire de l'Opéra magazine du mois de septembre

