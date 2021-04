Quelques nouveautés discographiques !

Petite ballade discographique aujourd'hui qui nous mènera au Ritz en compagnie des invités de Marcel Proust, seront au rendez-vous Amandine Beyer et son intégrale des symphonies pour cordes de Carl Philipp Emmanuel Bach, et puis Kaori Uemura interprète Marin Marais

Avec les six symphonies Wq. 182 dédiées au baron Van Swieten, Carl Philipp Emanuel Bach multipliait sur le plan instrumental et expressif les fulgurances les plus avancées. Loin de toute sensiblerie, de toute extravagance gratuite, elles ouvrent à la fois les portes du classicisme viennois et de son successeur immédiat : le romantisme !

Le 1er juillet 1907, Marcel Proust invitait ses amis à un concert privé au Ritz. Une lettre qu’il écrivit deux jours plus tard à Reynaldo Hahn nous en révèle tout l’éclectisme. Les compositeurs modernes y dialoguent avec le monde d’hier et celui de jadis : Fauré, Wagner, Schumann, Chopin et Couperin.

Aussi, lorsque Proust décide d’offrir, dans un salon privé du Ritz, un dîner en l’honneur de Gaston Calmette, patron du Figaro qui a la gentillesse « de prendre ses longs articles peu aux goûts du public », c’est autour de Fauré qu’il construit son programme et c’est à Fauré qu’il demande de venir jouer.

L’annulation de Fauré au dernier moment et son remplacement au pied levé par Édouard Risler, ami de jeunesse de Hahn, modifie le programme. Ce programme est soigneusement reconstitué par Théotime Langlois de Swarte et Tanguy de Williencourt.

La Sonate et la Berceuse (qu’il avait déjà entendues chez la princesse de Polignac) seront bien jouées par Hasselmans et Hayot, mais Proust n’obtient pas de Risler exactement ce qu’il désirait entendre : la liste qu’il envisageait répondait aux critères de ces concerts privés (chez Saint-Marceaux, Lemaire, Polignac, Greffulhe) dans lesquels, introduit le plus souvent par Reynaldo Hahn, il avait acquis sa culture musicale : elle allait du baroque (Couperin) au plus contemporain (Reynaldo Hahn) en passant par le répertoire romantique (Chopin, Schumann – dont il réclamait le Carnaval de Vienneop. 26 –, Liszt) et le désormais incontournable Wagner, tout en plaçant Fauré au centre de ce panorama. Il devra in fine accepter ce que Risler a dans les doigts et renoncer à Hahn et à Liszt. (Extrait du texte de présentation du CD Proust, le concert retrouvé)

