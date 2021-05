Au programme de Relax! : Vlado Perlemuter, Claudio Arrau, Cecilia Bartoli

Au sommaire de notre émission, les pianistes Vlado Perlemuter et Claudio Arrau dans Chopin, Ravel et Liszt, Cecilia Bartoli dans les opéras de Steffani, et en disque de légende la rencontre de deux géants : Mstislav Rostropovitch et Carlo Maria Giulini dans les concertos de Saint-Saëns et Dvorak...

Le pianiste chilien Claudio Arrau photographié lors d'un concert (c. 1970), © Getty / David Redfern / Redferns