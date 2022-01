Du Bach à tous les étages

Aujourd’hui au programme : quelques concerts à Radio France tout ce week-end, un chef d’oeuvre de Jacques de Wert et un petit florilège de Bach avec notamment des cantates en début et fin d'émission mais aussi notre disque de légende du jour !

Parmi les concerts évoqués par Lionel Esparza :

7 JANVIER : TABLEAUX D'UNE EXPOSITION AVEC KARITA MATTILA : "Ravel, puis Moussorgski, enfin Ravel et Moussorgski ensemble. Tout commencera par la Sonate pour violon et violoncelle, où l’une des créatrices, la violoniste Hélène Jourdan-Morhange, entendait des « jeux déliés du contre-point qui enchantent au même titre que les jeux de l’esprit ». Les quatre Chants et Danses de la mort ont été orchestrés par Chostakovitch en 1962 et seront ici transfigurés par Karita Mattila. On y trouve les harmonies rugueuses typiques de Moussorgski, et un esprit populaire et légendaire qui sera également celui des Lieder des Knaben Wunderhorn de Mahler. On ne présente plus, enfin, les Tableaux d’une exposition : « Le dépouillement y est poussé à l’extrême », disait Ravel de sa Sonate pour violon et violoncelle ; le faste orchestral est poussé à l’extrême, pourrait-on dire de l’orchestration qu’il a signée des Tableaux de Moussorgski." Maison de la Radio et de la Musique

8 JANVIER : LE GRAND TOUR DU NATIONAL À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE :"À l’heure où il est de nouveau permis de voyager, l’Orchestre National entame son Grand Tour : une série de concerts dans toute la France qui emmènera les musiciens de Bourges à Perpignan. Car l’Orchestre National de France, comme son nom l’indique, est l’orchestre de toute la France. C’est pourquoi, outre ses concerts à Paris et ses tournées internationales, il effectue désormais chaque saison un Grand Tour. C’est ainsi que le National apporte la musique dans des villes de France où se produisent rarement de grandes formations symphoniques, mais où la musique est un droit, là-bas comme ailleurs. Ce Grand Tour, dont la double vocation est d’initier et d’épanouir, a été différé pour cause de pandémie, mais prend toute son étoffe cette saison, au cours de laquelle l’ONF donnera une dizaine de concerts dans la France entière."Maison de la Radio et de la Musique

9 JANVIER : PHILHAR'INTIME AVEC BARBARA HANNIGAN :"Voici venir les solistes d’Equilibrium, l’association que Barbara Hannigan a mise sur pied afin d’aider les jeunes musiciens à faire leur entrée dans la carrière professionnelle. En compagnie des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, ils abordent des œuvres vocales d’un raffinement rare, signées Stravinsky, Delage et Ravel, qui mettent à contribution aussi bien l’art de la mélodie que l’intelligence et l’ironie du texte."Maison de la Radio et de la Musique

Disque de légende : Sonates et partitas de Bach par Julia Fischer