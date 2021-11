Aujourd'hui dans Relax!, les choix des auditeurs sont à l'honneur en première partie. Le disque de légende est Opera proibita de Cecilia Bartoli et enfin, un focus sur les concerts de cette fin de semaine.

1ère partie

Le carrefour des auditeurs : aujourd'hui, vos choix sont portés à l'antenne !

2ème partie : Disques de légende : Opera proibita de Cecilia Bartoli

Le disque de légende émission Disques de légende Opera proibita - Cecilia Bartoli

3ème partie : les concerts de fin de semaine

Jeudi 4 novembre :

Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns à l'Auditorium de Radio France

Centenaire de Saint-Saëns oblige, comment l’Orchestre National de France, sous la direction de Ruth Reinhardt, aurait-il pu oublier Le Carnaval des animaux ? Avec la voix de Gaspard Proust, comédien d’autant plus drôle qu’il sait jouer de son cynisme, elle prendra sans doute un relief étonnant. Le Concerto pour deux pianos de Mozart, joué par deux pianistes parmi les plus prometteurs du moment, et une œuvre méconnue de Bohuslav Martinů, Toccata e due canzoni, étoffent le programme de ce concert.

Vendredi 5 novembre :

Récital Patricia Kopatchinskaja et Sol Gabetta à l'Auditorium de Radio France

Les deux musiciennes se retrouvent à la faveur de ce récital pour faire crépiter les cordes de leurs instruments. Ne cherchons pas une intention cachée à ce programme, qui nous fait voyager pour le plaisir de Domenico Scarlatti et Jean-Marie Leclair à la musique la plus contemporaine. Un concert pour le plaisir de jouer ensemble et de s’adonner à la fantaisie.

Le concert sera diffusé en direct sur France Musique.

Vendredi 5 novembre -> dimanche 7 novembre :

Week-end pionniers américains à la Philharmonie de Paris

Ils ont écrit l'histoire de la musique américaine. Après la génération des modernistes d'outre-Atlantique - Charles Ives, Henry Cowell, Ruth Crawford Seeger - est venue la vague répétitive, portée par Steve Reich et Philip Glass. De la génération des modernistes à la vague minimaliste, brève exploration de la musique américaine du XXe siècle.