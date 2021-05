On parle du livre "Pour la musique" de Loïc Rocard, paru ce mois-ci aux Editions du Palio et qui aborde entre autres la question de l'amateurisme musical. Egalement au programme : les disques oubliés de la semaine, et le cycle Ravel de Claudio Abbado et du LSO en disque de légende...

Le chef d'orchestre italien Claudio Abbado dirige l'Orchestre philharmonique de Vienne en 1988, © Bernard Bisson / Sygma