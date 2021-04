On parle du livre d'Etienne Barilier, "Pour la main gauche", paru ce mois-ci aux éditions Premières Loges et qui propose une histoire du répertoire pianistique pour la main gauche depuis son apparition au XIXème siècle. Et à 16h, on écoute les Symphonies parisiennes de Haydn par Sigiswald Kuijken.

Le pianiste Paul Wittgenstein à New York en 1934, © Getty / Bettmann