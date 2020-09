Portrait du Quartetto Italiano

On revient sur la longue et belle aventure musicale du Quartetto Italiano, grand quatuor à cordes fondé en 1945, et qui a joué pendant 30 ans dans la même formation ! Et notre légende du jour est le disque qui a fait découvrir le célèbre ténor Juan Diego Flores en 2002 : "Rossini Arias".

Le Quartetto Italiano (c. 1950) / Livret du disque "Quartetto Italiano. The complete RIAS Recordings" (label Audite), © Amici del Quartetto “Guido A. Borciani”, Società del Quartetto di Milano