On brosse le portrait du pianiste Yves Nat, véritable poète du clavier et grand pédagogue, à qui l'on doit une célèbre intégrale des Sonates de Beethoven et de beaux enregistrements d'œuvres de Schumann et de Brahms. Et notre légende du jour est le Magnificat de Bach selon Philippe Herreweghe !

Le pianiste et pédagogue Yves Nat, © EMI