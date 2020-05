Portrait du gambiste Philippe Pierlot, Nathan Milstein & Vladimir Horowitz jouent Brahms

On dresse le portrait du violiste belge Philippe Pierlot, également fondateur du Ricercar Consort. Et notre légende du jour est le l'enregistrement mythique de la Sonate pour violon n° 3 de Brahms par Vladmir Horowitz et Nathan Milstein.

Jordi Savall et Philippe Pierlot photographiés après un concert de l'ensemble Le Concert des Nations au Carnegie Hall de New York en 2019, © Getty / Jack Vartoogian