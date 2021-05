Portrait du chef d'orchestre Manuel Rosenthal

Compositeur, chef d'orchestre, Manuel Rosenthal (1904-2003) est célèbre pour avoir dirigé l'Orchestre national de la radiodiffusion après la Seconde guerre mondiale, et pour avoir orchestré la partition du ballet La Gaîté Parisienne d'Offenbach. Il fut aussi l'un des rares élèves de Maurice Ravel...

Né en 1904, Manuel Rosenthal commence l'apprentissage du violon en autodidacte. Orphelin de père, il joue dès l'âge de 14 ans sur les terrasses des cafés et dans les salles de cinéma afin de gagner sa vie. Il intègre la même année le Conservatoire national de Paris, où il étudie le violon avec Jules Boucherit, et le contrepoint avec Jean Huré. Grand admirateur de Maurice Ravel, il fait sa connaissance en 1925 et devient son élève. C'est également Ravel qui le conduit à la direction, lorsqu'en 1928 il l'invite à diriger pour la première fois ses propres œuvres lors d'une soirée de concerts avec l'Orchestre Pasdeloup.

En 1934, Manuel Rosenthal est engagé par le chef d'orchestre Désiré-Emile Ingelbrecht comme percussionniste puis chef assistant à l'Orchestre national de la Radiodiffusion française. Fait prisonnier de guerre par les allemands en 1940, il est relâché l'année suivante et s'engage dans la résistance. Après la libération, il est nommé directeur musical de l'Orchestre national de la radiodiffusion française. Il démissionne de son poste en 1947 et devient le chef permanent de l'Orchestre symphonique de Seattle jusqu'en 1951. Professeur de direction dans les années 1960, Manuel Rosenthal est également directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Liège entre 1964 et 1967.

Disques de légende : Manuel Rosenthal dirige Parade d'Erik Satie