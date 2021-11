Portrait du chef d'orchestre Charles Mackerras

Aujourd'hui dans Relax!, portrait du chef d'orchestre australien d'origine américaine Charles Mackerras. Et en disque de légende, nous écoutons les Variations Enigma d'Edward Elgar sous la direction de John Barbirolli.

Charles Mackerras, chef d'orchestre australien d'origine américaine, étudie et joue d'abord de la flûte puis du hautbois à Sydney avant de s'intéresser à la direction d'orchestre. Il séjourne alors à Prague pour suivre des cours auprès de Václav Talich. Il trouve un premier emploi à Londres, où il tient le second hautbois et le cor anglais au Sadler's Wells Theatre dont il devient le chef assistant de 1948 à 1954, introduisant le public londonien aux œuvres tchèques (Katja Kabanova, Jenůfa, L'Affaire Makropoulos).

Entre 1961 et 1970, il est très présent en Allemagne, où il est successivement chef invité permanent de l'opéra d'État de Berlin (1961-1963) puis de Hambourg (1965-1970). En 1972, il fait ses débuts au Metropolitan Opera, en 1973 à l'Opéra de Paris.

Musicologue autant que chef d'orchestre, MacKerras s'est aussi intéressé aux œuvres de Mozart, dont il a publié de nouvelles éditions avec appoggiatures et ornementations. Il est directeur artistique du « English National Opera » de 1970 à 1977. Il prend la direction de l'Orchestre Symphonique de Sydney (1982-85), puis de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. En 1987, il devient directeur artistique du « Welsh National Opera ».

Charles Mackerras était un chef d'orchestre des plus estimés, considéré comme le dépositaire de la grande tradition de direction orchestrale tchéco-slovaque telle qu'elle était incarnée par Rafael Kubelik et Karel Ančerl et, depuis longtemps, comme l'expert par excellence des opéras de Leoš Janáček, qu'il a contribué plus que tout autre à imposer sur les scènes occidentales. Mais s'il était aussi un spécialiste des opérettes de Gilbert et Sullivan, sa renommée internationale vient avant tout de sa longue histoire d'amour avec le répertoire baroque et classique : c'est en effet en tant que spécialiste de Henry Purcell, Georg Friedrich Haendel, Christoph Willibald Gluck et Wolfgang Amadeus Mozart.

Disques de légende : les Variations Enigma d'Edward Elgar sous la direction de John Barbirolli