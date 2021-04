Portrait du chef d'orchestre Antal Dorati

Au programme de Relax! ce vendredi 30 avril, un petit portrait du chef d'orchestre américain d'origine hongroise Antal Dorati. Et à 16h notre légende du jour est l'enregistrement de l'opéra "Manon Lescaut" de Puccini par Mirella Freni, Luciano Pavarotti et James Levine.

Né en 1906 d'un père violoniste et d'une mère professeur de piano, Antal Dorati grandit à Budapest et étudie la direction, la composition et le piano à l'Académie de musique Budapest, auprès de Zlotan Kodaly, Leo Weiner et Béla Bartok - trio de professeurs incontournable qui a formé toute l'école hongroise de direction au XXème siècle. Après ses débuts en 1924, le jeune chef est engagé quatre ans plus tard comme assistant par Fritz Busch à Dresde, avant d'être nommé en 1933 second chef puis directeur musical des Ballets de Monte Carlo.

à réécouter AUDIO 58 min émission Le van Beethoven Antal Dorati, panache, feu et précision

En 1941, Antal Dorati s'installe à New York où il est nommé directeur musical de l'American Ballet Theatre. Après avoir été naturalisé américain en 1943, il dirige successivement les orchestres de Dallas, Minneapolis, Washington DC et Detroit. Il est ainsi, avec Fritz Reiner, Georg Solti, Ferenc Fricsay et George Szell, l'un des chefs d'origine hongroise qui ont fait l'orchestre du XXème siècle aux Etats-Unis.

à réécouter AUDIO 59 min émission Les Trésors de France Musique Concert d'archives Béla Bartók : Antal Dorati dirige l'Orchestre National de France (1980)

Avant tout chef de studio, Antal Dorati laisse un héritage discographique très impressionnant (plus de 600 disques en tout !), en particulier dans le répertoire du XXème siècle : Béla Bartok, Igor Stravinsky, Sergueï Rachmaninov et Piotr Ilitch Tchaïkovsky. On lui doit également une intégrale monumentale des 104 Symphonies de Joseph Haydn.

à réécouter AUDIO 15 min émission Disques de légende L'intégrale des symphonies de Joseph Haydn par Antal Dorati

Disques de légende : Manon Lescaut de Puccini par James Levine, Mirella Freni & Luciano Pavarotti