Portrait du baryton Matthias Goerne

On dresse le portrait du grand Matthias Goerne, à l'occasion de son concert demain avec l'Orchestre philharmonique de Radio France et Mikko Franck. Et à 16h, notre disque de légende est la version du ballet "Le Tricorne" de Manuel de Falla, par son créateur, le chef d'orchestre Ernest Ansermet.

Le baryton Matthias Goerne et le pianiste Leif Ove Andsnes lors d'un récital au Carnegie Hall de New York, en 2012, © Getty / Hiroyuki Ito