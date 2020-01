Portrait de Wolfgang Sawallisch, Guillaume Dufay par l'ensemble Huelgas

On dresse un portrait du chef d'orchestre allemand Wolfgang Sawallisch. Grand Kapellmeister "à l'ancienne", spécialiste des opéras de Wagner et de Strauss, il accompagnait très bien les chanteurs, au piano et à l'orchestre. A 16h, notre disque de légende : Guillaume Dufay par le Huelgas-Ensemble.

Le chef d'orchestre allemand Wolfgang Sawallisch dirige au Festival de Bayreuth en 1957, © Getty / Michael Rougier/The LIFE Picture