On brosse le portrait de Walter Weller : retour sur la parcours passionnant du violoniste et chef d'orchestre autrichien, fondateur du Quatuor Weller et modèle de musicien viennois. Et à 16h, notre disque de légende est l'album mythique "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" des Beatles !

Le violoniste et chef d'orchestre Walter Weller en répétition avec le Royal Philharmonic Orchestra, le 19 septembre 1980, © Getty / Central Pres