Portrait de Vladimir Ashkenazy, Adolf Busch dirige les Concertos Brandebourgeois de Bach

On dresse le portrait du grand pianiste et chef d'orchestre russe Vladimir Ashkenazy, qui a mis un terme à sa carrière le 17 janvier dernier. Et notre disque de légende est la version mythique des Concertos Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach enregistrée par le violoniste Adolf Busch en 1935.

Le pianiste et chef d'orchestre Vladimir Ashkenazy photographié dans les années 1980, © Getty / Alberto Roveri/Mondadori