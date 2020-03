Portrait de Viktoria Mullova, Marc Minkowski dirige Hercules de Haendel

Portrait de la violoniste Viktoria Mullova dans Relax! ce jeudi. Grande représentante de l'école russe, c'est aussi une musicienne intelligente et curieuse, et une personnalité très originale. Et notre disque de légende est le drame sacré 'Hercules' de Haendel enregistré en 2000 par Marc Minkowski.

La violoniste Viktoria Mullova photographiée en 2013 à Mexico, © Maxppp / Xinhua/Pedro Mera