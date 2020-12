Portrait de Tabea Zimmermann

Au programme : un portrait de l'interprète de référence des grandes pages pour l’alto, Tabea Zimmermann et plusieurs autres moments de beauté, jusques et y compris L'Art de la fugue de Bach, par Grigory Sokolov, et l'intégrale de l'Acte IV de La Bohème de Puccini, par Mirella Freni et Pavarotti.

Tabea Zimmerman, © Derek Hudson