Portrait de Serge Koussevitzky

Directeur musical de l'Orchestre symphonique de Boston pendant 25 ans, le chef d'orchestre d'origine russe Serge Koussevitzky fut aussi un grand mécène, et commanda un nombre considérable de partitions aux compositeurs. Il est ainsi à l'origine de plusieurs grands chefs-d'œuvre du XXème siècle !

Les débuts, de Moscou à Berlin

Né en 1874 à Vyshny Volochyok en Russie, Serge Koussevitzky grandit dans une famille de musiciens, et apprend le violon, le violoncelle et le piano. A 14 ans, il reçoit une bourse de l'Ecole de musique de la Société philharmonique de Moscou pour y étudier la contrebasse, l'un des seuls instruments pour lesquels des bourses sont disponibles. Il rejoint le pupitre de contrebasses de l'Orchestre du Théâtre du Bolchoï en 1894, et commence rapidement à tourner en tant que concertiste.

En 1905, Koussevitzky épouse Natalia Uchkova, la fille d'un riche marchand de thé. Grâce à la fortune de sa femme, il quitte le Bolchoï et déménage à Berlin, où il continue à donner des récitals de contrebasse, tout en étudiant la direction d'orchestre avec le chef hongrois Arthur Nikisch. Pour ses débuts sur scène en tant que chef, il engage en 1908 l'Orchestre philharmonique de Berlin, à ses frais : au programme du concert figure notamment le deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov, joué par le compositeur himself !

Des Editions Russes aux Concerts Koussevitzky

De retour à Moscou en 1909, Serge Koussevitzky fonde avec sa femme une maison d'édition, les Éditions Russes de Musique, ainsi que son propre orchestre. Parmi les compositeurs édités et joués par le chef figurent Prokofiev, Rachmaninov, Scriabine et Stravinsky. Après la révolution russe de 1917, le chef accepte pendant trois ans le poste de directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, avant d'émigrer en France, à Paris, où il fonde les Concerts Koussevitzky (1921–1929) afin de jouer les nouvelles œuvres de Maurice Ravel ou encore Igor Stravinsky.

L'Orchestre symphonique de Boston

En 1924, Serge Koussevitzky s'envole pour les Etats-Unis, où il est appelé à remplacer Pierre Monteux au poste directeur musical de l'Orchestre symphonique de Boston. En 1930, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'orchestre de Boston, il passe des commandes à plusieurs compositeurs ; naîtront ainsi le célèbre Concerto en sol majeur de Ravel, mais aussi la Symphonie de Psaumes de Stravinsky, et la Symphonie n° 3 d'Albert Roussel.

Dans les années 1940, le chef naturalisé américain continue de promouvoir la modernité, et devient le mécène d'une nouvelle génération compositeurs, à travers sa Koussevitzky Music Foundations qu'il fonde en 1942. Il commande notamment le Concerto pour orchestre de Béla Bartók, dont il dirige la création en 1944, mais aussi l'opéra Peter Grimes de Britten en 1945, et la Turangalîla-Symphonie de Messiaen en 1948. Il ne quittera son poste à Boston que deux ans avant sa mort, en 1951.

