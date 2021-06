Portrait du baryton Robert Massard

On brosse le portrait du baryton français Robert Massard ! Agé de 95 ans, il a été l'une des grandes figures du chant français et un membre éminent de la célèbre troupe de l'Opéra de Paris dans les années 1950-60. Et notre légende du jour est la Messe en ut mineur de Mozart selon Ferenc Fricsay...

Le baryton français Robert Massard, © Disques Vega