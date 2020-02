Portrait de René Jacobs, Carlo Maria Giulini dirige Mahler

Portrait d'un des pionniers du mouvement baroque, le contreténor et chef d'orchestre René Jacobs. On écoute aussi la soprano Lucia Popp dans "Eugène Onéguine" de Tchaïkovsky, et notre légende du disque est la première Symphonie de Mahler par l'Orchestre symphonique de Chicago & Carlo Maria Giulini.

Né en 1946, René Jacobs commence à chanter très jeune, avec les petits chanteurs de la Cathédrale de Gand. Plus tard, il étudie la musique et le chant au Conservatoire de Gand, et reçoit l'enseignement du ténor Louis Devos et du célèbre haute-contre Alfred Deller. Parallèlement, il suit des études de Philologie classique à l'Université de Gand, et enseignera par la suite le latin et le grec Sint-Lievenscollege de Gand pendant quelques années.

René Jacobs choisit finalement de se consacrer uniquement à la musique, et débute sa carrière de chanteur aux côtés des grands pionniers du baroque, en particulier avec le claveciniste Gustav Leonhardt. En 1977 il crée son propre ensemble, le Concerto Vocale, qui compte initialement les sopranos Judith Nelson et María Cristina Kiehr, le contreténor Andréas Scholl, mais aussi le flûtiste Jean Tubéry, ou encore le claveciniste et futur chef des Arts Florissants William Christie...

Disques de légende : Garlo Maria Giulini dirige la Première symphonie de Mahler