Portrait de Renato Bruson, Hervé Niquet dirige la messe d'Alessandro Striggio

Au programme, un petit portrait du baryton italien Renato Bruson, la messe d'Alessandro Striggio par Hervé Niquet et le Concert Spirituel, et un petit tour du côté de l'Opéra de Montpellier, et de sa nouvelle production du "Triomphe du temps et de la désillusion" de Haendel par Thibault Noally.

Le baryton italien Renato Bruson dans le rôle de Simon Boccanegra à l'Opéra de San Francisco en 1980, © Getty / Ron Scherl/Redferns