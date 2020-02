Portrait de Rafał Blechacz, Ferenc Fricsay dirige Béla Bartok

Petit portrait de Rafal Blechacz, le pianiste polonais découvert en 2005 alors qu'il décrochait le 1er prix du concours Chopin de Varsovie. Notre légende du jour est la version de 'Musique pour cordes, percussion et célesta' de Bartok par Ferenc Fricsay. Et enfin, on vous emmène à l'opéra de Nice !

Le pianiste polonais Rafal Blechacz, © Marco Borggreve