Portrait de Rafael Kubelik, chef d'orchestre à la personnalité très attachante, qui a notamment dirigé pendant plus de 18 ans l'Orchestre de la radio Bavaroise. Et à 16h, nous écoutons la version historique des "Dialogues des Carmélites" de Francis Poulenc, enregistrée par Pierre Dervaux en 1958.

Une enfance dorée

Né en 1914, d'un père musicien (le violoniste Jan Kubelik) et d'une mère issue de l'aristocratie hongroise, Rafael Kubelik grandit dans un château près de Prague, où il vit une enfance heureuse, porté par environnement familial à la fois chaleureux et intellectuellement stimulant. Encouragé par son père, il étudie le violon, la composition et la direction au Conservatoire de Prague, d'où il sort diplômé en 1933.

D'abord brièvement directeur de l'Opéra de Brno à partir de 1939, Rafael Kubelik succède ensuite à Vaclav Talich en tant que directeur musical de l'Orchestre philharmonique tchèque en 1942, un poste qu'il quitte en 1948 après le coup d'état communiste. Il émigre alors aux Etats-Unis, puis au Royaume-Uni, et dirige successivement l'Orchestre symphonique de Chicago et le Covent Garden de Londres.

En 1961, il est nommé à la tête de l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, un orchestre qu'il dirige pendant 18 ans, et avec lequel il va développer une belle relation. Ils enregistreront notamment une très belle intégrale des Symphonies de Gustav Mahler.

Un chef moderne avant l'heure

Chef lumineux, généreux, affable et courtois, Rafael Kubelik avait un goût très prononcé pour les compositeurs d'Europe centrale, Antonin Dvorak bien sûr, dont il enregistrera une intégrale des Symphonies avec le Philharmonique de Berlin, mais aussi Béla Bartok, Leos Janacek ou encore Bohuslav Martinu. Curieux de la musique de son temps, il souhaitait ainsi renouveler le répertoire des orchestres. Très moderne dans sa manière d'envisager le métier de chef, il a enfin cherché à instaurer un nouveau rapport avec les musiciens, à une époque où le modèle était plutôt celui d'un chef autoritaire, voire tyrannique.

Disques de légende : Pierre Dervaux dirige les Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc