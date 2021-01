Portrait de Pierre Barbizet

Portrait du grand pianiste Pierre Barbizet, célèbre pour son duo mythique avec le violoniste Christian Ferras, et quelques-uns de ses plus beaux enregistrements. Au programme également, le Stabat Mater de Szymanowski par Rowicki et le Quatuor n° 16 de Beethoven par le Quartetto Italiano.

Le pianiste Pierre Barbizet, © Warner Classics et Erato