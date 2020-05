Portrait de Maria Youdina, Wolfgang Sawallisch dirige Tannhäuser

On dresse le portrait de la pianiste Maria Youdina, brillante interprète et pédagogue soviétique, qui fut aussi une très grande personnalité et une artiste engagée contre la dictature stalinienne. Et notre légende du jour est le célèbre Tannhäuser de Wolfgang Sawallisch donné à Bayreuth en aout1961.

La mezzo-soprano Grace Bumbry et Grace Bumbry et le baryton Dietrich Fischer-Dieskau dans une production de Lady Macbeth au festival de Salzbourg en 1964, © Getty / Gerhard Rauchwetter