Portrait de la cantatrice américaine Shirley Verrett

La mezzo-soprano américaine Shirley Verrett aurait eu 90 ans aujourd'hui : portrait en musique de la cantatrice, qui fut surnommée la "Callas noire" suite à une célèbre production de 'Macbeth' à la Scala, et dont la voix considérable et la présence magnétique ont conquis les scènes internationales.

Née le 31 mai 1931 à La Nouvelle Orléans, Shirley Verrett grandit à Los Angeles dans une famille très religieuse. Elle chante dès son plus jeune âge dans la chorale de sa paroisse dirigée par son père, mais sa carrière à l'opéra débute tardivement, en raison notamment de l'opposition de ses parents. Après avoir commencé à travailler en tant qu'agent immobilier, elle gagne en 1955 un télé-crochet, puis intègre la Julliard School de New York. En 1956, elle assiste aux débuts de Maria Callas au Metropolitan Opera, et est totalement subjuguée.

Shirley Verrett fait ses débuts en 1957 à Yellow Springs dans l'Ohio dans Le Viol de Lucrèce de Benjamin Britten, et rejoint l'année suivante le New York City Opera, où elle participe à une production de Lost in the Stars de Kurt Weill. En 1961, elle remporte les National Council Auditions du Metropolitan Opera, où elle fera ses débuts en 1968, avec Carmen de Bizet. Avec plus de 40 rôles à son actif, la cantatrice a alterné rôles de soprano et de mezzo tout au long de sa carrière, en raison de l'étendue exceptionnelle de sa voix. Dans les années 1960, elle s'illustre dans le belcanto italien, et en particulier par ses interprétations des opéras de Gaetano Donizetti.

Le véritable triomphe arrive en 1973 au Metropolitan Opera, lorsque Shirley Verrett remplace Christa Ludwig au pied levé, et chante au cours de la même représentation les rôles de Cassandre et Didon dans Les Troyens de Berlioz. Deux ans plus tard 1975, elle chante pour la première fois le rôle de Lady Macbeth lors de la soirée d'ouverture de la Scala de Milan, sous la direction de Claudio Abbado.

