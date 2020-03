Portrait de Kiri Te Kanawa, Aldo Ciccolini joue Erik Satie

On dresse le portrait de la soprano néo-zélandaise Kiri Te Kanawa, qui a fait ses adieux définitifs à la scène en 2017. Et notre légende du jour est la première intégrale de la musique pour piano d'Erik Satie par Aldo Ciccolini.

Née en 1944 à Gisborne en Nouvelle-Zélande, la soprano Kiri Te Kanawa commence à étudier le chant avec sœur Mary Leo, une religieuse devenue professeur de chant. En 1965, elle remporte le concours de chant "Mobil", dont le prix est une bourse d'étude à l'Opera Study Centre de Londres. Elle fait ses débuts en 1971 dans la troupe de l'Opéra du Covent Garden dans le rôle de la Comtesse des Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.

La carrière de Kiri Te Kanawa prend rapidement une dimension internationale. En 1979 elle interprète Donna Elvira dans le film Don Giovanni de Joseph Losey en compagnie Ruggero Raimondi, Teresa Berganza, Edda Moser et José van Dam. Et en 1981, elle est entendue par 600 millions de personnes lorsqu'elle a chante "Let the bright Seraphim" de Haendel au mariage du Prince Charles et de Lady Diana.

Disques de légende : Aldo Ciccolini joue la musique pour piano d'Erik Satie