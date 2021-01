Portrait de Julia Fischer

Portrait de la violoniste Julia Fischer, à l'occasion de son concert ce soir à l'Auditorium de Radio France, un concert sans public mais en direct sur notre antenne. Et notre disque de légende est la version de "La Mer" de Claude Debussy par Pierre Monteux et l'Orchestre symphonique de Boston.

Née en 1983 à Munich, Julia Fischer étudie le violon avec Ana Chumachenko au Conservatoire Supérieur de sa ville natale. Lauréate à 11 ans du Concours Yehudi Menuhin, elle commence très jeune sa carrière de violoniste. Hormis le répertoire concertant, elle affectionne tout particulièrement la musique de chambre (nous l'écoutons avec le pianiste Martin Helmchen dans une Sonatine de Franz Schubert).

On trouve aussi dans sa très belle discographie des œuvres pour violon seul, comme les Sonates et Partitas de Jean-Sébastien Bach, qu'elle enregistre à seulement 22 ans, et les Caprices de Paganini. Nous écouterons enfin Julia Fischer dans son dernier disque, dans lequel elle joue les sonates de César Franck et de Karol Szymanowski avec le pianiste Aris Alexander Blettenberg.

Disques de légende : Pierre Monteux dirige La Mer de Debussy