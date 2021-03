On brosse le portrait du ténor canadien Jon Vickers : voix iconique du XXème siècle, il a marqué le monde lyrique en entremêlant sans cesse puissance tellurique et douceur infinie dans des grands rôles tels qu'Otello, Samson, Tristan, Siegmund, Don José ou encore Radamès.

Relax! met aujourd'hui à l'honneur le Musicien dans toute sa sensibilité et ses nuances, de ses arias de stentor à ses pianissimi intimistes, dont la musicalité a marqué toute une génération.

Une nature vocale exceptionnelle

Né en 1926 à Prince Albert au Canada, Jon Vickers est un autodidacte. Il entre en effet tardivement au Conservatoire de Toronto, l'année de ses 24 ans, et montre déjà à son professeur, le baryton Georges Lambert, une technique vocale bien assise. Ce dernier n'aura plus qu'à lui faire travailler les aigus, et à "dompter la bête". C'est bien cette bête de scène à la carrure imposante qui marque l'attention du public en 1957, dans son rôle de Don José dans Carmen de Bizet.

Les grands rôles : Verdi, Berlioz, Wagner

Jon Vickers se distingue par la suite dans les rôles d’Enée dans Les Troyens de Berlioz, ou encore pour son Ramadès dans l'Aïda de Verdi, grâce à sa prestance scénique et à l'intelligence de ses interprétations, toujours intensément incarnées et d'une expressivité saisissante. Il endosse très vite tous les plus grands rôles de ténor héroïque, et donne ainsi une interprétation mémorable du rôle de Siegmund de Wagner au festival de Bayreuth en 1958.

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Relax ! Portrait de Jon Vickers, Nathan Milstein joue Mendelssohn

à réécouter émission Programme spécial Hommage à Jon Vickers : Le Chant de la terre de Mahler, Tristan und Isolde de Wagner, Fidelio de Beethoven

Disques de légende : Charles Munch dirige Chausson et Franck