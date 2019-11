Portrait de Jeffrey Tate, Beatrice Rana joue Stravinsky, un Verdi légendaire

Un chef attachant

Né en 1943 et décédé en 2017, le chef d'orchestre anglais Jeffrey Tate a un début de parcours atypique puisqu'il commence par faire des études de chirurgie. Il quitte son poste à l'hôpital pour étudier la musique au London Opera Centre. Assistant de Georg Solti, Herbert von Karajan et Pierre Boulez, Jeffrey Tate fait ses débuts en tant que chef au Metropolitan Opera de New York en 1979. En 1985 il est nommé chef principal de l'Orchestre de chambreanglais, un ensemble qu'il dirige pendant 15 ans. Chef discret et très attachant, il était particulièrement apprécié par les chanteurs, mais aussi par les orchestres.

Benjamin Bernheim : son premier disque

Coup de cœur pour le premier disque de récital du ténor français Benjamin Bernheim ! Accompagné par le Prague Philharmonia sous la direction d'Emmanuel Villaume, il chante des airs d'opéras romantiques français et italiens avec une belle voix solaire, franche, stylée, et une très belle diction.

Disques de légende : Riccardo Muti dirige Quatre pièces sacrées de Giuseppe Verdi