Portrait de Gustavo Dudamel

On brosse le portrait du chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel, à l'occasion de sa récente nomination au pote de directeur musical de l'Opéra de Paris. Et notre disque de légende est l'opéra "Griselda" d'Alessandro Scarlatti, dans la version de René Jacobs...

Gustavo Dudamel et ses orchestres

Né à Barquisimeto au Venezuela en 1981, Gustavo Dudamel grandit dans une famille de musiciens et apprend le violon dans le cadre du programme d'éducation musicale El Sistema. Il commence l'étude de la direction d'orchestre en 1995, d'abord avec Rodolfo Saglimbeni, puis avec José Antonio Abreu, fondateur et chef de l'Orchestre symphonique Simón Bolívar. Quatre ans plus tard, Dudamel prend à son tour la direction du célèbre orchestre, qu'il dirige toujours actuellement.

Disques de légende : René Jacobs dirige la Griselda d'Alessandro Scarlatti