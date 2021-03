Portrait de Giuseppe Tartini

Petit portrait du violoniste italien Giuseppe Tartini, connu pour avoir composé la célèbre Sonate des trilles du Diable, et pour avoir installé la tradition du violon diabolique... Et à 16h, notre disque de légende est la célébrissime et magnifique version de La Bohème par Herbert von Karajan !

Portrait of Giuseppe Tartini (Milan XVIIIème siècle), © Getty / Leemage / Corbis