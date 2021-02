Portrait de Giuseppe Sinopoli

Il y a 20 ans, le chef italien Giuseppe Sinopoli disparaissait, victime d'une crise cardiaque sur scène. On revient sur le parcours de cet artiste attachant. Et à 16h, notre disque de légende est la célèbre version du Concerto pour flûte et harpe de Mozart, par Lily Laskine & Jean-Pierre Rampal.

Le chef d'orchestre italien Giuseppe Sinopoli en 1983, © Getty / Gary Friedman / Los Angeles Times