Portrait de Giovanni Antonini, Matthias Goerne chante Schubert

On parle du chef d'orchestre italien Giovanni Antonini, qui a fondé l'ensemble baroque Il Giardino Armonico dans les années 1980. Et notre disque de légende est le premier volume de l'anthologie discographique que le baryton Matthias Goerne a consacrée aux Lieder de Schubert entre 2007 et 2014.

Le flûtiste et chef d'orchestre italien Giovanni Antonini dirige l'Orchestre de chambre de Bâle à la Philharmonie de Cologne en 2004, © Getty / Wöstmann/ullstein bild