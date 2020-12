Portrait de George Szell

Grâce à ses qualités musicales exceptionnelles et une intransigeance de tous les instants, George Szell parvient à hisser le nom de Cleveland dans le monde entier. Au programme également, Le Voyage d'hiver de Schubert dirigé par Matthias Goerne, et la Symphonie n°7 de Sibelius par Karajan.

George Szell est un homme à la volonté tenace, qui n'exigea de la part des membres de son orchestre rien de moins que la perfection. Enfant prodige, il donne des récitals de piano dès l'âge de onze ans, suscitant l'admiration de Richard Strauss, dont il fut par la suite le collègue et l'interprète. Pianiste, mais aussi chef précoce, à 18 ans, il dirige déjà l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et l'Opéra de la Cour de Berlin.

à réécouter AUDIO 28 min émission Grands interprètes de la musique classique George Szell, chef d'orchestre (1/5)

En 1939, il est contraint de quitter l'Europe pour les Etats-Unis. Il fait ses débuts américains avec l'Orchestre de Saint-Louis, et il est l'invité du Metropolitan Opera de New York et de l'Orchestre Philharmonique de New York. Mais son nom est lié avec l'Orchestre de Cleveland, dont il a été le directeur musical de 1946 à sa mort, en 1970. Plus de 20 ans au cours desquels le maestro transforme cette formation en l’élite des orchestres américains au prix d’une discipline de fer.

à réécouter AUDIO 59 min émission Les Trésors de France Musique Trois jours avec George Szell : Une archive de 1965 (1ère partie)

Disques de légende : Le Voyage d'hiver de Franz Schubert, par Matthias Goerne

à réécouter émission Disques de légende La Discothèque idéale de France Musique : Le Voyage d'Hiver de Franz Schubert, par Matthias Goerne

Programme musical

Johann Strauss fils

La chauve-souris : Ouverture

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

SONY CLASSICAL

Anton Dvorak

8 danses slaves op 72 B 147 : 7. Danse slave en Ut Maj

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

SONY CLASSICAL

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor pour piano et trio à cordes n°1 en sol mineur K 478 : 3. Rondo

Quatuor de Budapest

George Szell, piano

Josef Roismann, violon

Boris Kryot, alto

Mischa Schneider, violoncelle

SONY CLASSICAL

Joseph Haydn

Symphonie en Si bémol Majeur HOB I : 98 : 4. Finale. Presto

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

CBS

Ludwig van Beethoven

Concerto n°3 en ut min op. 37

Leon Fleisher, piano

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

EPIC

Richard Strauss

Don Juan op. 20 TrV 156

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

SONY

Bela Bartok

Concerto pour piano n°1 BB 91 Sz 83 : 3. Allegro molto

Orchestre Symphonique de Columbia

George Szell, direction

Rudolph Serkin, piano

SONY

Franz Schubert

Winterreise op. 89 d 911 : Die Wetterfahne ; Gerforne Tränen ; Frühlinstraum ; Die Nebensonnen ; Der Leiermann

Matthias Goerne, baryton

Christoph Eschenbach, piano

HARMONIA MUNDI

Felix Mendelssohn

Verleih uns Frieden Gnädiglich WoO5, pour choeur, 2 violoncelles solo et orchestre

Ensemble Orchestral de Paris

Collegium Vocale de Gand

Paul Boufil, violoncelle

Marcel Bardon, violoncelle

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

Felix Mendelssohn

Psaume 115 Non nobis Domine op. 31 : 3. Er segne euch

Ensemble Orchestral de Paris

Peter Kooy, baryton

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

Felix Mendelssohn

Psaume 115 Non nobis Domine op. 31 : 4. Die Todten werden dich nicht loben

Ensemble Orchestral de Paris

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

Jean Sibelius

Symphonie n°7 en Ut Majeur op. 105 : Adagio ; Un peu avant le Meno adagio ; 5 mesures avant le Poco rallentando al adagio

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON