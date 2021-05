Portrait de Gabriel Garrido

On brosse le portrait du luthiste, guitariste et chef argentin Gabriel Garrido. Il est le fondateur et directeur de l'ensemble vocal et instrumental Elyma, spécialisé dans le répertoire baroque italien et sud-américain. Et notre légende du disque est l'album "Le Quintette Moraguès fait la fête" !

Le musicien et chef d'orchestre argentin Gabriel Garrido, © Jacqueline Cnobloch