Portrait de Claudio Arrau

Portrait de l'immense pianiste chilien Claudio Arrau, véritable star en son temps qui eut également une très longue carrière, des années 1930 aux années 1980. Et à 16h, notre disque de légende est la version du "Messie" de Haendel enregistrée en 1959 par Sir Thomas Beecham...

Né au Chili en 1903, le pianiste Claudio Arrau obtient à l'âge de 8 ans une bourse pour aller étudier à Berlin avec Martin Krause, l'un des derniers élèves de Franz Liszt, qui déclarera : "cet enfant sera mon chef-d'œuvre."

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Portraits de famille Claudio Arrau (1/2)

En 1918, très affecté par la mort de son professeur et mentor, le jeune Claudio Arrau est désemparé : "J'ai passé les années les plus difficiles de ma vie, et les plus misérables." Sur les conseils d'un ami, il commence en 1923 une analyse avec le Dr Hubert Abrahamsohn, psychanalyse qu'il continuera jusqu'à la mort de ce dernier, en 1973 !

à réécouter AUDIO 28 min émission Grands interprètes de la musique classique Claudio Arrau, pianiste (1/5)

Personnalité très aristocratique, et en même temps très tourmentée, Claudio Arrau était aussi très humble, et très patient. Le chef d'orchestre Colin Davis dira de ses talents pianistiques :

"Il avait une force énorme, mais sans agressivité. À la place des mains, il avait des pattes et il les plongeait dans le clavier en créant un son très riche, comme un orgue."

Colin Davis, à propos de Claudio Arrau

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Arabesques Claudio Arrau (1/5)

Disques de légende : Thomas Beecham dirige Le Messie de Haendel