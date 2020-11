Portrait de Christian Ferras

Au sommaire de notre émission, un portrait du grand violoniste Christian Ferras, "wunderkind" à la française et magnifique sombreur... Et à 16h, on écoute une légende absolue : les Quatre derniers Lieder de Richard Strauss par la soprano Elisabeth Schwarzkopf.

Un violoniste exceptionnel

Né en 1933, Christian Ferras grandit à Nice et commence le violon à l'âge de 7 ans. Enfant prodige, il intègre le Conservatoire de Paris pendant l'occupation, et remporte le Premier prix de violon deux ans plus tard, ainsi que la Première médaille de musique de chambre. Il fait ses débuts à 13 ans seulement, mais continue à prendre des leçons avec le violoniste russe Boris Kamensky, et avec le violoniste et compositeur roumain Georges Enesco dont il devient le disciple.

Musicien accompli, Christian Ferras avait des qualités violonistiques exceptionnelles, un son très chaud, très lyrique et puissant, beaucoup de goût et un sens du style très naturel. C'était aussi un grand mélancolique, il souffrira notamment toute sa vie de graves problèmes d'alcoolisme, et finira par se suicider en 1982 à l'âge de 49 ans.

Disques de légende : Elisabeth Schwarzkopf chante les Quatre derniers lieder de Richard Strauss