Portrait d'Ida Haendel

Portrait de la grande violoniste Ida Haendel, disparue le 30 juin dernier et à qui le label Decca vient de consacrer un coffret. Et à 16h, notre disque de légende est la célébrissime intégrale des Lieder de Franz Schubert, enregistrée entre 1966 et 1972 par Dietrich Fischer-Dieskau et Gerald Moore.

La violoniste Ida Haendel en 1938, © Getty / Hulton-Deutsch Collection / Corbis