Portrait d'Emile Naoumoff

On commence avec un petit portrait du pianiste Emile Naoumoff, à 16h notre disque de légende est la "Rhapsody in Blue" de George Gershwin par lui-même, et on termine avec le Concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns, par Mstislav Rostropovitch et Carlo Maria Giulini...

Le pianiste Emile Naoumoff en 1988, © Getty / JACQUES SARRAT / Sygma