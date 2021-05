Portrait d'Alain Lombard

Ancien directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg et de l'Orchestre national de Bordeaux-Acquitaine, le chef d'orchestre Alain Lombard a été l'un des grands acteurs de la décentralisation musicale voulue par Marcel Landowski à la fin des années 1960. Portrait en musique !

Musicien précoce

Né en 1940, le chef d'orchestre Alain Lombard étudie d'abord le violon, puis intègre à l'âge de 9 ans la classe de direction de Gaston Poulet au Conservatoire de Paris. Il dirige pour la première fois l'Orchestre Pasdeloup deux ans plus tard, lors d'un concert Salle Gaveau. Après avoir passé son baccalauréat à 16 ans, il étudie avec le chef hongrois Ferenc Fricsay.

Alain Lombard fait ses débuts en 1961 à l'Opéra de Lyon, et devient trois ans plus tard l'assistant d'Herbert von Karajan à l'Orchestre philharmonique de Berlin et au festival de Salzbourg. L'année suivante, après avoir remporté le premier prix du Concours Dimitri Mitropoulos à New York, il travaille pendant une saison avec Leonard Bernstein à l'Orchestre philharmonique de New York. C'est grâce à ce dernier qu'il est nommé directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Miami en 1967, un poste qu'il quitte en 1975. Il devient également l'un des chefs permanents du Metropolitan Opera.

Bâtisseur d'orchestre

C'est en 1972 que le directeur de la musique du Ministère de la culture Marcel Landowski nomme Alain Lombard directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg. Il prend ensuite la direction du nouvel Opéra national du Rhin, recrute des musiciens, invite de grands solistes et mène une politique d'enregistrement.

